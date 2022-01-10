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В Госдепе надеются на контакты с Россией в ближайшие дни

Представитель Госдепа Прайс: переговоры России и США являются лишь началом дипломатического процесса

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в ходе брифинга, что США рассчитывают на новые контакты с Россией в ближайшие дни, чтобы определить, как продолжить начатый в Женеве диалог о безопасности. Трансляция пресс-конференции велась на сайте Госдепа.

Прайс отметил, что «не вправе анонсировать никаких формальных контактов», но указал, что США «планирует быть на связи с Российской Федерацией снова в ближайшие дни». По его словам, эти контакты состоятся «в конце этой недели или ближайшие дни» и будут определяться тем, что произойдет на двух предстоящих встречах на площадках НАТО и ОБСЕ.

Кроме того, представитель Госдепа заявил, что США готовы продолжать дискуссии с Россией по двухсторонним вопросам, которые были обозначены в ходе переговоров по гарантиям безопасности «до тех пор, пока они будут носить практический характер». Он также добавил, что российская делегация заявила, что хочет «двигаться быстро» и Вашингтон готов поддержать такой подход, однако в таких непростых вопросах, как контроль над вооружениями, решения не могут быть приняты «за несколько дней или недель», здесь для прогресса потребуется «время и пространство».

Встреча представителей РФ и США по гарантиям безопасности проходила в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве 9 и 10 января. Российскую делегацию представлял заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, американскую делегацию — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

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