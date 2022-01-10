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Замглавы МИД РФ Рябков сформулировал требования Москвы к НАТО

Рябков: России необходимы железобетонные гарантии невступления Украины и Грузии в НАТО

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МИД России/РИА «Новости»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, подводя итоги встречи с американской делегацией в Женеве, заявил, что НАТО надо отказаться от «освоения» государств, присоединившихся к альянсу после 1997 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы представили американцам детальнейшим образом логику и содержательную часть наших предложений, объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО — это абсолютный императив, почему нам в обязательном порядке необходимо получить правовые гарантии неразмещения у российских рубежей соответствующих ударных средств...» — подчеркнул Рябков.

По его словам, Москва рассчитывает, что за два дня у Североатлантического альянса будет понимание, что в тупик диалог по гарантиям безопасности нельзя заводить.

«Я надеюсь, что за завтрашний день, когда делегация США проведет брифинг для союзников по Североатлантическому альянсу в Брюсселе и за послезавтрашний день, когда наша делегация там будет работать по этим же сюжетам, в общенатовском кругу сложится по крайней мере лучшее большее понимание того, что в тупик это все заводить нельзя и нужен прорыв, нужен реальный шаг навстречу России», — считает замглавы ведомства.

Как пояснил Рябков, без продвижения по теме нерасширения альянса остальные аспекты работы с США остаются под вопросом.

«Мы четко отфиксировали, что без продвижения по этим трем ключевым вопросам работа по другим аспектам, при всей ее важности, будет под вопросом», — сказал он.

К трем направлениям относятся: расширение НАТО, неразмещение ракет, а также материальное освоение территорий вступивших в НАТО государств.

Вашингтон, по словам Рябкова, после отказа о нерасширении НАТО не до конца оценивает серьезность происходящего.

Переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности, как заметил заместитель главы российского министерства, должны идти в ускоренном режиме.

«Сейчас мы должны просто на порядок ускориться здесь. Не может быть и речи о столь продолжительной работе», — разъяснил Рябков.

Он рассказал, что когда руководство России говорит о немедленных ответах, это не является фигурой речи.

«Это то, что сформулировано как «полетное задание» для нас, для нашей делегации», — добавил он.

Вопрос нерасширения НАТО является ключевым для национальной безопасности РФ, подчеркнул Рябков.

Касательно переговоров с США замглавы МИД заявил, что России нужны «железобетонные гарантии» того, что Украина и Грузия никогда не войдут в НАТО.

«Мы подчеркиваем, что для нас это совершенно обязательно – удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО», — рассказал он.

Ранее в США раскрыли детали переговоров с Россией по гарантиям госбезопасности.

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Отношения России и США
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