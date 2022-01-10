Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Сергеев выступил с заявлением после перехода в «Зенит» 19:42
«Зенит» официально объявил о переходе игрока на позицию Дзюбы 19:37
Зеленского раскритиковали в первый рабочий день 2022 года 19:35
В минобороны Британии рассказали, чего боится Россия 19:31
Британка перенесла инсульт во сне 19:29
Буре прокомментировал назначение Ротенберга на пост тренера СКА 19:23
Глава генштаба Армении стал фигурантом дела о закупке некачественного вооружения 19:16
Вирусолог дал прогноз по новой волне COVID-19 в России 19:15
Биологи нашли у самок дельфинов клитор 19:00
Переговоры России и США по гарантиям безопасности продлились почти восемь часов 18:59

В Швеции рассказали, будут ли вступать в НАТО

Премьер Швеции Андерссон заявила об отсутствии планов у страны по вступлению в НАТО

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

У властей Швеции нет планов касательно изменений во внешнеполитической линии и вступлении в Североатлантический альянс, заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьера, позиция Швеции в отношении НАТО и членства в организации остается прежней.

«Швеция проводила свою линию в области безопасности на протяжении долгого времени, и мы всегда четко говорили, что у нас есть партнерство с НАТО. Мы также сотрудничаем со многими другими странами; с Финляндией у нас особые отношения», — уточнила Андерссон.

Как заметила премьер, позиция правительства Швеции состоит в том, что у страны нет нужды вступать в НАТО.

«Я считаю, что рискованно именно в этой ситуации менять внешнеполитическую линию, которая была у Швеции на протяжении длительного времени; напротив, нужна стабильность», — заметила премьер-министр.

Швеция сотрудничает с НАТО с 1994 года по программе «Партнерство ради мира».

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопрос о шагах Украины для членства в НАТО.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть