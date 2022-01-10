В Швеции рассказали, будут ли вступать в НАТО

У властей Швеции нет планов касательно изменений во внешнеполитической линии и вступлении в Североатлантический альянс, заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьера, позиция Швеции в отношении НАТО и членства в организации остается прежней.

«Швеция проводила свою линию в области безопасности на протяжении долгого времени, и мы всегда четко говорили, что у нас есть партнерство с НАТО. Мы также сотрудничаем со многими другими странами; с Финляндией у нас особые отношения», — уточнила Андерссон.

Как заметила премьер, позиция правительства Швеции состоит в том, что у страны нет нужды вступать в НАТО.

«Я считаю, что рискованно именно в этой ситуации менять внешнеполитическую линию, которая была у Швеции на протяжении длительного времени; напротив, нужна стабильность», — заметила премьер-министр.

Швеция сотрудничает с НАТО с 1994 года по программе «Партнерство ради мира».

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопрос о шагах Украины для членства в НАТО.