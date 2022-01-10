ЕС призвал власти Казахстана к соблюдению прав человека

В Европейском союзе призывают власти Казахстана выполнять свои обязательства в сфере обеспечения прав человека, заявил официальный представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано в комментарии «Ленте.ру».

«Это включает в себя соблюдение прав человека и основных свобод своих граждан, в частности, свободы собраний, свободы выражения мнений и СМИ», — отметил Стано.

По его словам, в Евросоюзе также призвали власти Казахстана предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации в стране. Как уточнил Стано, важно избегать любого подстрекательства к насилию, проявлять сдержанность и не «использовать беспорядки в других целях».

В Евросоюзе напомнили, что готовы предоставить свою помощь в мирном урегулировании кризиса в Казахстане.

Ранее в Казахстане заявили, что Запад «взбесил» ввод миротворцев ОДКБ в страну.