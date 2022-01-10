В кабмине Германии оценили требования украинского посла поставить Киеву оружие

Заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хофман заявила, что конфликт в Донбассе не решить военными методами. Об этом она сообщила ТАСС.

Таким образом она прокомментировала требования украинского посла Андрея Мельника поставить Украине вооружение.

«Правительство считает, что конфликт там может быть решен политически и дипломатически, а не военными методами», — сказала она.

Она подчеркнула, что Германия выступает за территориальную целостность Украины.

Ранее Мельник заявил, что Германия несет перед Украиной такую же историческую ответственность, как и перед Израилем. По его словам, Германия должна немедленно начать поставки Киеву оружия. Дипломат пригрозил Берлину последствиями в случае продолжения текущей политики.

Как утверждает дипломат, отказ ФРГ от поставок оборонительного вооружения вызывает в украинском обществе огромное недовольство и может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений.