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В Кремле назвали неуместным вопрос о возможном визите Путина в Казахстан

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Вопрос о возможности визита в Казахстан президента России Владимира Путина неуместен, эта страна сейчас переживает нелегкий момент. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Казахстан — суверенное государство, которое переживает, которое сейчас переживает очень-очень нелегкий момент. Президент Токаев охарактеризовал этот момент как самый сложный за тридцатилетнюю историю независимого Казахстана. Поэтому ваш вопрос неуместен», — сказал представитель Кремля.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. На фоне этих событий в республику были отправлены военные -миротворцы из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе из России.

В результате беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, были задержаны пять граждан Киргизии, а также более 1,5 тыс. человек были привлечены к ответственности за нарушение режима ЧП.

Позднее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидеров России, Белоруссии, Киргизии за помощь в рамках ОДКБ.

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Протесты в Казахстане
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