Песков: называть силы, стоящие за событиями в Казахстане, дело Нур-Султана

В Кремле считают, что называть конкретные силы, стоящие за событиями в Казахстане — дело Нур-Султана, а не Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если вы внимательно слушали выступление Токаева ( президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев — Прим.ред.), то он сказал, что следствие установит и даст возможность назвать эти силы. И это не дело России — называть, это внутреннее дело Казахстана, суверенной страны. И следствие ведут казахские специалисты», — отметил представитель Кремля на брифинге с журналистами.

Ранее в ходе онлайн-саммита ОДКБ президент России Владимир Путин заявил, что на примере протестов в Казахстане мировое сообщество увидело «агрессию международного терроризма». Он отметил, что боевики, прибывшие в Казахстан, ранее проходили обучение в различных горячих точках. По словам Путина, ситуацией воспользовались «деструктивные внутренние и внешние силы».

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. На фоне этих событий в республику были отправлены военные -миротворцы из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе из России.

В результате беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, были задержаны пять граждан Киргизии, а также более 1,5 тыс. человек были привлечены к ответственности за нарушение режима ЧП.