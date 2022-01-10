Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за помощь в борьбе с беспорядками в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидеров России, Белоруссии, Киргизии за помощь в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне беспорядков в стране. Об этом казахстанский лидер сказал на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Три страны отправили миротворческие контингенты в Казахстан. Токаев выразил Путину особую признательность за то, что тот быстро предоставил помощь.

«С Вами, Владимир Владимирович, мы были на постоянной связи с первых дней террористической атаки на нашу страну. Выражаю благодарность Вам, Александр Григорьевич (президент Белоруссии - ред.), Садыру Нургожоевичу Жапарову (президент Киргизии - ред.), Эмомали Шариповичу Рахмонову (президент Таджикистана - ред.) за политическое и даже боевое братство», — сказал президент Казахстана.

Ранее Токаев заявил, что в Казахстане восстановлен конституционный порядок.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. На фоне этих событий в республику были отправлены военные -миротворцы из стран ОДКБ, в том числе из России.

В результате беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, были задержаны пять граждан Киргизии, а также более 1,5 тыс. человек были привлечены к ответственности за нарушение режима ЧП.