В МИД заявили о неприемлемых для Москвы условиях США по совету Россия–НАТО

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США хотят восстановить работу совета Россия–НАТО на условиях, которые Москва не может принять. Об этом он сообщил журналистам перед встречей с делегацией США в Женеве, передает РИА «Новости».

«Они хотят восстановить деятельность Совета Россия–НАТО, но на своих условиях, по той повестке дня, которая их устраивает, с упором на так называемую деэскалацию, так называемую «российскую агрессию» на Украине», — сказал он.

Ранее Россия готова выслушать заявления американской стороны по неразмещению ракет на территории Украины в ходе предстоящей встречи в Женеве. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

До этого представитель администрации США высокого ранга во время телефонного брифинга заявил, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой ограничение масштабов военных учений, а также неразмещение на Украине американских ракет. Он добавил, что Москва продолжит настаивать на том, что без решения этого вопроса продуктивный диалог невозможен.