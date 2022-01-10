Миссия ЕС предложила Казахстану помощь

В представительстве Европейского союза в Казахстане заявили о готовности помочь в урегулировании кризиса после подавления беспорядков, заявил в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы готовы помочь в мирном урегулировании кризиса. Внешняя военная поддержка должна уважать суверенитет и независимость Казахстана, а также основные права всех граждан», — указано в сообщении.

Ранее в комитете нацбезопасности Казахстана оценили ситуацию в стране.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

В этот же день Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».