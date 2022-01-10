Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В клубе КХЛ два месяца не платят зарплату 08:39
Стала известна роль сил ОДКБ в контртеррористической операции в Казахстане 08:38
Жюри «Золотого глобуса» назвало номинантов за лучшую музыку и женскую... 08:36
В Австралии детей от 5 до 11 лет начали прививать вакциной против COVID-19 08:36
Минюст Киргизии потребовал возбудить дело против казахстанских силовиков 08:30
Мэр Алма-Аты рассказал о ситуации в городе 08:24
В Казахстане в связи с беспорядками задержаны почти 8 тысяч человек 08:17
Власти Казахстана заявили, что силы ОДКБ будут задействованы локально 08:13
Джоковича временно освободили из-под иммиграционного ареста 08:08
Названо число задержанных в Шымкенте 07:55

В МИД заявили о желании РФ проверить способность США принимать решения

Замглавы МИД РФ Рябков: Москва хочет проверить способность Вашингтона принимать ответственные решения

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия, договариваясь по гарантиям безопасности с США, хотела бы проверить способность Вашингтона принимать ответственные решения, передает РИА «Новости».

По его словам, Соединенным Штатам сложно вести разговор с Москвой на двусторонней основе, так как «они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО».

«Соответственно, наш подход иной, мы хотели бы, прежде всего, договориться с США и проверить, насколько они в состоянии принять ответственные решения в нынешний сложный, если не сказать тревожный, момент с точки зрения европейской безопасности», — сказал замминистра.

Ранее Рябков заявил, что дискуссия с американской стороной в Женеве по гарантиям безопасности прошла «потрясающе».

В Женеве 9 и 10 января проводятся консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. На 12 января в Брюсселе намечено заседание Совета Россия – НАТО. На следующий день в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть