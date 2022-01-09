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В Госдуме ответили на заявление Блинкена о восстановлении Россией СССР

Депутат ГД Шхагошев: новые формы интеграции России с другими странами пугают США

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Фотослужба Госдумы РФ

Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что интеграция России с другими странами и усиление влияния на страны СНГ пугают Вашингтон. Таким образом он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия хочет в геополитическом плане вернуться к порядку вещей, который существовал при СССР Об этом сообщает РИА «Новости».

«Интеграция с каждым годом между странами усугубляется, и США этого боятся. Эта интеграция абсолютно адекватная, объективная и реалистичная с точки зрения практичной жизни - и культурной, и политической, и оборонительной», — заявил Шхагошев.

По его словам, в будущем влияние России на страны СНГ будет усиливаться в хорошем смысле слова, например, в плане инфраструктуры, языков, традиций. Это и тревожит Вашингтон и Госдепартамент, для которого теперь «все будет гораздо сильнее и сложнее», ведь США с каждым днем будут терять влияние к странам бывшего СССР, считает депутат.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия хочет в геополитическом плане добиться восстановления порядка вещей, который существовал при Советском Союзе. Он добавил, что это неприемлемый исход событий.

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