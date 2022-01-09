США потребовали объяснений у Казахстана по поводу обращения за помощью к ОДКБ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты просят у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти приняли решение обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки в стране. Об этом сообщает CNN.

«У нас есть реальные вопросы о том, почему они оказались вынуждены обратиться в эту организацию, в которой главенствует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу. Но, что сейчас наиболее важно - это то, чтобы все сейчас решалось мирным путем и при уважении прав тех, кто желает, чтобы их голоса были услышаны», — рассказал Блинкен.

Он подчеркнул, что осуждает приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывать огонь на поражение по тем, кто не сложит оружие.

Ранее Блинкен заявил, что США обеспокоены режимом ЧС в Казахстане и призывает власти республики к «пропорциональному ответу» на протесты.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства республики повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с представителями правоохранительных органов.