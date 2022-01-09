Блинкен заявил, что Россия хочет восстановить Советский Союз

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия хочет в геополитическом плане добиться восстановления порядка вещей, который существовал при Советском Союзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

«Я думаю, что это так, это одна из целей президента (России Владимира) Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза», — подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что это неприемлемый исход событий.

Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что президент России Владимир Путин, возможно, стремится войти в историю, воссоздав СССР.

Она предостерегла Москву от гипотетического вооруженного конфликта с Киевом, отметив, что украинские вооруженные силы были модернизированы в последние годы — война «будет чрезвычайно кровопролитной и трудной для Украины, но также и чрезвычайно кровопролитной и трудной для России».

Нуланд добавила, что в настоящее время доля украинцев, которые видят в России дружественную страну, достигла «исторического максимума» — 12%.