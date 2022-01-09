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Боррель пригрозил России огромными последствиями в случае эскалации на Украине

Боррель: любая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия для России

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Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вновь пригрозил РФ «огромными последствиями» в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом он написал в своем блоге.

«Любая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие издержки для России», — заявил Боррель.

Он добавил, что кроме Украины, на карту поставлена вся европейская архитектура безопасности.

Ранее Боррель прибыл на Украину, он посетил Станицу Луганскую и Киев.

В Женеве 9 и 10 января состоятся консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Затем в Брюсселе намечено заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

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