В Киеве прошел митинг против «капитуляции Украины» на переговорах России и США

В Киеве прошел митинг под лозунгом «не допустить капитуляции Украины» на переговорах России и США. Об этом с места событий сообщает РИА «Новости».

Митинг прошел на Михайловской площади возле министерства иностранных дел. Демонстранты положили на площади большое белое полотно, на котором баллончиком с краской написали StopPutin. Они призвали мировых лидеров не допустить капитуляции Украины.

Ранее делегация России прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности.

В составе межведомственной делегации – представители министерства иностранных дел и обороны России. Российское дипведомство возглавляет заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Американскую дипломатию представляет первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

В Женеве 9 и 10 января состоятся консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Затем в Брюсселе намечено заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.