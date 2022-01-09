Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» 17:20
В Чехии заявили о намерении «разморозить» отношения с Россией 17:18
Боррель: диалог Совета России — НАТО не предполагает соглашений по предложению... 17:14
МИД Киргизии призвал власти Казахстана освободить задержанного музыканта Рузахунова 17:02
Логинов высказался об упущенной победе в гонке преследования на этапе Кубка мира 17:00
Минюст ФРГ анонсировал миллионные штрафы мессенджеру Telegram 16:53
Работу обменных пунктов приостановили в Казахстане 16:50
У Международной федерации хоккея нет договоренности с ФХР об участии россиян... 16:49
Из Казахстана вывезли 500 россиян 16:48
Президент Киргизии прокомментировал участие своих граждан в беспорядках... 16:43

В Киеве прошел митинг против «капитуляции Украины» на переговорах России и США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
rian_ru/Telegram

В Киеве прошел митинг под лозунгом «не допустить капитуляции Украины» на переговорах России и США. Об этом с места событий сообщает РИА «Новости».

Митинг прошел на Михайловской площади возле министерства иностранных дел. Демонстранты положили на площади большое белое полотно, на котором баллончиком с краской написали StopPutin. Они призвали мировых лидеров не допустить капитуляции Украины.

Ранее делегация России прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности.

В составе межведомственной делегации – представители министерства иностранных дел и обороны России. Российское дипведомство возглавляет заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Американскую дипломатию представляет первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

В Женеве 9 и 10 января состоятся консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Затем в Брюсселе намечено заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть