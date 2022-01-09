Замглавы МИД Рябков: Москва разочарована сигналами из Брюсселя и США

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков заявил, что Москва оказалась разочарована на фоне сигналов из Брюсселя и Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Рябкова, речь о тезисах, озвученных столицей Бельгии и США накануне встречи в Женеве по гарантиям безопасности.

«Я могу сказать, что нас, конечно, в определенной степени разочаровали сигналы, которые в последние дни слышались из Вашингтона, но и из Брюсселя тоже», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Как отметил Рябков, США и Брюссель не совсем понимают предложений, выдвигаемых Россией.

«А нам нужны юридические гарантии, правовые гарантии нерасширения НАТО дальше, ликвидации всего того, что альянс насоздавал, движимый антироссийскими фобиями...» — обратил внимание он.

4 января в НАТО подтвердили, что переговоры с РФ по гарантиям безопасности пройдут 12 января. В альянсе пояснили, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

Ранее США подтвердили готовность обсудить с РФ масштабы учений и неразмещение ракет на Украине.