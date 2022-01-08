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Посол Антонов назвал цель беспорядков в Казахстане

Посол Антонов: беспорядки в Казахстане направлены на подрыв его целостности

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия рассматривает происходящие в настоящее время в Казахстане события как спровоцированные извне беспорядки, направленные на подрыв его безопасности и целостности. Слова дипломата приводятся в публикации российского диппредставительства в Facebook.

«Россия рассматривает спровоцированное извне развитие событий с применением насилия в дружественной стране как направленное на подрыв ее безопасности и целостности. Мы окажем содействие в усилиях по восстановлению нормальной жизни в Казахстане», — утверждает Антонов.

Ранее в своем аккаунте в Twitter президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал подробности происходящих в стране беспорядков. Он заметил, что участники протестов «очень хорошо обучены и организованы». По его словам, они «прошли подготовку за пределами страны».

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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Протесты в Казахстане
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