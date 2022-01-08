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В США обеспокоились приказом Токаева стрелять на поражение в Казахстане

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

В администрации президента Соединенных Штатов выразили обеспокоенность в связи с приказом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стрелять на поражение при подавлении беспорядков и предупредили, что международное сообщество будет следить за соблюдением прав человека в республике. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Этот приказ вызывает обеспокоенность, и мировое сообщество будет наблюдать за нарушениям прав человека и должных процедур», — заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она также призвала правительство Казахстана проявлять «сдержанность».

Ранее Токаев в ходе обращения к народу заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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Протесты в Казахстане
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