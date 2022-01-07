Экс-президент США Картер предупредил, что Америка «на краю пропасти»

Американская нация балансирует на краю расширяющейся пропасти, и без немедленных действий может начаться гражданский конфликт. Об этом написал в колонке для The New York Times 39-й президент США Джимми Картер.

«Без немедленных действий мы рискуем столкнуться с гражданским конфликтом и потерять нашу драгоценную демократию. Американцы должны отложить в сторону разногласия и работать вместе, пока не стало слишком поздно», — пишет бывший американский президент.

В материале он напомнил о произошедшем год назад захвате сторонниками Дональда Трампа Капитолия в Вашингтоне, которое впоследствии осудили экс-президенты страны, подтвердив легитимность выборов 2020 года.

«Однако год спустя сторонники лжи о том, что выборы были украдены, захватили власть в одной политической партии и разожгли недоверие к нашим избирательным системам. Эти силы проявляют силу и влияние посредством неустанной дезинформации, которая продолжает настраивать американцев против американцев», — отмечает Картер.

По его словам, право на честные выборы, за которое США так «упорно боролись во всем мире», сейчас стало «опасно хрупким» в самой Америке. Он подчеркивает, что для того, чтобы американская демократия «устояла», лидеры и кандидаты страны должны отстаивать идеалы свободы и придерживаться высоких стандартов поведения.

Картер пишет, что несмотря на политические разногласия, люди «всех политических взглядов должны согласиться с фундаментальными конституционными принципами и нормами справедливости, вежливости и уважения верховенства права». Во-вторых, считает он, необходимы реформы, которые «обеспечат безопасность и доступность выборов и уверенность общества в точности результатов». В-третьих, пишет экс-президент, американцы должны сопротивляться поляризации общества, а в четвертых — ужесточить законы так, чтобы не допустить насилия в политике.

Джимми Картер находился на посту президента США в 1977 — 1981 годах. По данным исследования Gallup, американского института общественного мнения, его рейтинг за первые девять месяцев президентства Байдена снизился на 8,9%. При этом рейтинг Дональда Трампа снизился на 4,4%.