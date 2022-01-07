Глава МИД Британии призвала Россию к большей прозрачности в вопросе военных маневров

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия должна быть более прозрачной в вопросе военных маневров. Об этом она сообщила на пресс-конференции глав МИД стран НАТО, передает ТАСС.

«Нет оправданию ничем не вызванной агрессивной политики по отношению к Украине. Мы едины с союзниками по НАТО в призыве к России положить конец враждебным действиям и придерживаться международных соглашений, которые она сама подписала», — заявила она.

Трасс добавила, что Великобритания поддерживает суверенитет Украины и любое вторжение станет «огромной стратегической ошибкой, за которую придется заплатить серьезную цену».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время встречи видеоконференции глав МИД военно-политического блока, что альянс не будет идти на компромисс с Россией по вопросу выбора оборонных союзов.

Он отметил, что НАТО не собирается искать компромисс по базовому принципу, согласно которому, каждая страна может выбирать свои оборонные союзы.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.