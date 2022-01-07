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Президент Казахстана назвал «подстрекателей» массовых протестов в республике

Токаев заявил, что «подстрекателями» протестов в Казахстане стали «забугорные деятели»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ряд иностранных деятелей причастен к незаконным протестам, развернувшимся в республике. Об этом глава Казахстана сообщил во время обращения к населению.

По его словам, к развязыванию беспорядков могут быть причастны и свободные средства массовой информации (СМИ).

«Пособническую и по сути подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые свободные средства массовой информации и забугорные деятели, далекие от коренных интересов нашего многонационального народа», — подчеркнул Токаев.

Он обратил внимание, что некоторые «безответственные демагоги» выступили именно соучастниками происходящей трагедии на территории Казахстана.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге и быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге.

Так, в ночь на 5 января Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Предположительно, сумма ущерба от беспорядков в Казахстане может составить около $100 млн.

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Протесты в Казахстане
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