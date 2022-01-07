Токаев поблагодарил Путина за содействие в ликвидации погромов в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за помощь и содействие в ликвидации погромов. Об этом глава Казахстана заявил в ходе обращения к народу республики.

По словам президента Казахстана, он благодарен лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за проявленную поддержку.

«Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину, он быстро и по-товарищески отреагировал на мою просьбу о помощи», — сказал Токаев в ходе выступления, транслируемого в эфире республиканских телеканалов.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге и быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге.

Ранее президент Казахстана обращался к странам – членам ОДКБ с просьбой о помощи.

Позднее стало известно, что в Казахстане объявили «критический» уровень террористической опасности.