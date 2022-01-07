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Президент Казахстана заявил о восстановлении конституционного порядка по всей стране

Токаев заявил, что конституционный порядок восстановлен во всех регионах Казахстана

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Alexei Filippov/AP

Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах Казахстана. С соответствующим заявлением во время заседания контртеррористического штаба выступил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что силы правопорядка республики проводят напряженную работу.

«Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию», — сказал глава государства.

По его словам, террористы все еще применяют оружие и наносят ущерб имуществу жителей Казахстана. Поэтому контртеррористические акции необходимо «продолжать до полного уничтожения боевиков», подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что в Казахстане правоохранители взяли под контроль все здания акиматов (мэрий).

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге и быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты. Он также обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

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Протесты в Казахстане
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