В ЕС готовы помочь Казахстану разрешить внутренний кризис

Европейский союз готов оказать поддержку Казахстану в разрешении кризиса, написал в Twitter глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Серьезное беспокойство вызывают события в Казахстане. Права и безопасность граждан должны быть обеспечены», — отметил еврокомиссар.

Подразумевая силы ОДКБ, он подчеркнул, что военная поддержка других стран «навевает воспоминания о ситуациях, которых стоит избегать».

Ранее состоялись переговоры генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с главой Белоруссии Александром Лукашенко и его казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.

5 января на фоне погромов в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».