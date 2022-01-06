В МИД прокомментировали решение направить контингент ОДКБ в Казахстан

МИД России выпустил официальное заявление в связи с решением альянса ОДКБ направить в Казахстан миротворческий контингент, сообщается на сайте ведомства.

«Российская Федерация, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане. Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства», — указано в сообщении.

Также в сообщении указано, что Россия заинтересована в мирном разрешении ситуации.

Ранее на западе Казахстана объявили об окончании мирного митинга.

В Казахстане протесты начались 2 января текущего года в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.