Глава комитета Госдумы Калашников заявил, что силы ОДКБ находятся в постоянной готовности

Для того, чтобы ввести в Казахстан вооруженные силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), не требуется одобрения российского парламента. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

По его словам, для принятия подобного решения существует устав ОДКБ и специальные силы этой организации, которые находятся в постоянной готовности.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

Ранее стало известно, что в Казахстан направят миротворческие силы ОДКБ.