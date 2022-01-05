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В казахстанском Павлодаре подавлены массовые беспорядки

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Владимир Третьяков/AP

Власти города Павлодара в Казахстане подавили массовые беспорядки, сейчас в городе спокойно. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

По данным портала, около тысячи митингующих пытались штурмовать здание акимата, однако полиция применила светошумовые гранаты и спецтехнику. Протестующих разогнали, многие были задержаны.

Ранее здание управления Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана было захвачено в Алма-Ате.

В Казахстане несколько дней подряд не стихают протесты, которые начались после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

В Алма-Ате протестующие захватили международный аэропорт, разгромили внутренний терминал и Duty Free. Пассажиров и сотрудников успели вывести.

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