Лукашенко подписал закон «О геноциде белорусского народа»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, в котором юридически признается геноцид белорусского народа нацистами и их пособниками в ходе ВОВ и послевоенный период (до 1951 года). Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Одновременно устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа, например, посредством размещения соответствующей информации в СМИ либо в интернете», — уточнили в пресс-службе.

Как полагает президент, реализация этого закона будет способствовать «недопустимости искажения итогов Великой Отечественной войны, а также сплоченности белорусского общества».

Ранее сообщалось, что Белоруссия и Россия сформируют международную следственную группу по расследованию геноцида белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед рассказал, что следственные органы информируют Лукашенко о ходе уголовного дела.

В Белоруссии за время войны и оккупации нацистской Германией, по данным генпрокуратуры страны, погибли около 3 млн человек, что составляет треть довоенного населения страны.