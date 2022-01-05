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Эксперт объяснил отставку Назарбаева с поста председателя Совбеза Казахстана

Эксперт Жарихин: отставка Назарбаева в СБ повлечет смену его назначенцев

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Mariya Gordeyeva/Reuters

Замдиректора института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что отставка Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности повлечет смену его выдвиженцев нынешним главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Это продолжение процесса передачи власти в достаточно экстраординарной ситуации. Надо понять, в какой мере после смены фигур ему будут лояльны силовые структуры», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в казахстанском городе Атырау убит один из протестующих, еще один получил ранение в голову.

До этого сообщалось, что силовики в Атырау начали переходить на сторону протестующих. Также стало известно, что в Павлодаре на северо-востоке Казахстана начались столкновения протестующих с силовиками.

Протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

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Протесты в Казахстане
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