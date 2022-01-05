Казахстан не запрашивал помощи ОДКБ на фоне протестов

Власти Казахстана пока не запрашивали помощи в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с продолжающимися в стране протестами. Об этом сообщил РИА «Новости» осведомленный источник.

«Нет, пока не запрашивал <...> Устав ОДКБ допускает применение организации для урегулирования внутренних беспорядков, но это делается на основании решения суверенного государства. В данном случае нам неизвестно ничего о таком решении», — уточнил источник.

В настоящее время в организацию входят шесть государств – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал представить новый пакет предложений по политической трансформации страны.

Между тем, протестующие разгромили некоторые магазины Алма-Аты и офис представительства МТРК «Мир». Подробнее читайте в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».