Боррель прибыл на Украину, чтобы посетить Донбасс

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл на Украину, он посетит Станицу Луганскую и Киев. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

«В связи с усилением военного могущества России я нахожусь здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины и поддержать последовательные усилия по реформам», — написал Боррель.

Предполагается, что европейский дипломат и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетят линию соприкосновения в Луганской области, проведут переговоры, в том числе обсудят «сдерживание» России и введение в отношении нее санкций. Также дипломаты пообщаются с представителями СМИ.

Ранее Боррель в интервью «Польскому агентству печати» заявил, что Украина получила от Европейского союза помощи на €17 млрд с 2014 года.