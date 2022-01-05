Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Назван еще один кандидат на пост тренера «Краснодара» 12:07
Заболеваемость COVID-19 в России снижается 12:01
В Алма-Ате протестующие прорвались в мэрию 11:59
Бывший тренер сборной России Балахнин назвал причину увольнения Гончаренко... 11:57
В Алма-Ате участники незаконного митинга отняли автомат у полицейского 11:57
В России выявили еще 15 772 заразившихся коронавирусом за сутки 11:49
Серийное производство самолетов МС-21 начнется в России в 2024 году 11:47
СМИ: экс-тренер «Локомотива» Николич возглавит «Краснодар» 11:42
Владельцы «Пушкинской карты» смогут ходить на российские фильмы 11:41
Госдума планирует принять закон о пожизненном сроке для педофилов в январе 11:40

Боррель прибыл на Украину, чтобы посетить Донбасс

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Russian Foreign Ministry/Reuters

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл на Украину, он посетит Станицу Луганскую и Киев. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

«В связи с усилением военного могущества России я нахожусь здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины и поддержать последовательные усилия по реформам», — написал Боррель.

Предполагается, что европейский дипломат и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетят линию соприкосновения в Луганской области, проведут переговоры, в том числе обсудят «сдерживание» России и введение в отношении нее санкций. Также дипломаты пообщаются с представителями СМИ.

Ранее Боррель в интервью «Польскому агентству печати» заявил, что Украина получила от Европейского союза помощи на €17 млрд с 2014 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть