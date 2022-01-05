В МИД предупредили о широком выборе военно-технических инструментов у России

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко заявил, что у РФ имеется широкий выбор военно-технических инструментов для обеспечения своей безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он напомнил о широком выборе РФ инструментов на случай, если диалог с НАТО о законных озабоченностях России, в том числе о нерасширении альянса, не принесет каких-либо результатов.

При этом Грушко предупредил, что еще рано обсуждать прогресс по вопросу о гарантиях безопасности.

«Если говорить о принципиальном выборе, то ситуация более или менее понятна. Речь идет о том, что либо мы идем по пути устранения законных озабоченностей России, связанных с военной деятельностью альянса, его расширением, либо нам придется выбирать другие способы обеспечения нашей нацбезопасности», — отметил замглавы ведомства.

Также он не уточнил, о каких именно инструментах, которые может применить РФ, шла речь.

Ранее сообщалось, что Евросоюз требует участия в переговорах России с США и НАТО.

Переговоры между Россией и Соединенными Штатами по вопросам безопасности запланированы на 10 января, 12 января пройдет встреча с представителями НАТО, на следующий день — с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).