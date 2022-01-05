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Межведомственная делегация примет участие в переговорах России и НАТО

МИД РФ: Межведомственная делегация МИД и Минобороны представит Россию на переговорах с НАТО

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Пресс-служба МИД РФ

Межведомственная делегация Министерства иностранных дел и Министерства обороны представит Россию на заседании Совета Россия-НАТО. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА «Новости».

Сам Грушко также будет участвовать в предстоящих переговорах.

«Мы исходим из того, что военные не только будут присутствовать на заседании, но и самым непосредственным образом участвовать в обсуждении вопросов военной безопасности», — сказал представитель МИД РФ.

Переговоры между Россией и США по вопросам безопасности запланированы на 10 января, 12 января состоится встреча с представителями НАТО, на следующий день — с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее сообщалось, что Евросоюз требует участия в переговорах России с США и НАТО.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

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