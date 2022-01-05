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Президент Франции Макрон признался, что хочет участвовать в следующих выборах

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Gonzalo Fuentes/AP

В интервью газете Parisien президент Франции Эммануэль Макрон признался что хотел бы участвовать в следующих президентских выборах страны, которые пройдут в апреле 2022 года.

При этом Макрон добавил, что время для выдвижения кандидатуры еще не пришло. «Сейчас мне надлежит принимать меры для борьбы с пандемией», —
указал глава республики.

Пока свои кандидатуры на пост президента выставили: мэр Парижа Анн Идальго, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон и национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель

Сразу намечены выборы в два тура на 10 и 24 апреля 2022 года.

Ранее Макрон рассказал о планах Франции как председателя Совета ЕС.

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