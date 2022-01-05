США обсудили c Грецией меры по сдерживанию России

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс рассказал, что первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в телефонном разговоре обсудил с главой МИД Греции Никосом Дендиасом координацию между союзниками по НАТО. В разговоре поднимался вопрос «сдерживания» России. Об пишет РИА Новости.

Акцент переговоров был направлен на продвижение солидарности и стабильности в Европе, включая поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны обсудили подготовку беспрецедентных экономических мер для сдерживания Кремля «от дальнейших действий и агрессии».

В этот же день меры разговор по аналогичной теме произошел между представители Украины и Чехии.

Российская сторона много раз заявляла, что не проявляет агрессии ни к какому государству и не собирается никуда вводить войска.