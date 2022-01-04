Суд Гаити освободил четырех полицейских, подозреваемых в организации убийства президента

Суд временно освободил из-под стражи четырех полицейских, которые были задержаны по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза, сообщает портал Haiti24.

Такое проставление озвучил судья Гари Орельен, который расследует убийство бывшего президента. Дальнейшее содержание проставления не уточняется.

В декабре Орельен решил допросить чиновников по этому делу — бывшего министра юстиции Рокфеллера Винсента, бывшего премьер-министра Клода Жозефа, а также бывшего начальника полиции Леона Шарля.

Ранее Ямайка отказала Гаити в экстрадиции гражданина Колумбии Марио Антонио Паласиоса, которого подозревают в участии в убийстве Моиза. Вместо этого Паласиоса депортируют в Колумбию. Запрос на экстрадицию Паласиоса был выдан в октябре.

Моиз, возглавлявший государство с 2017 года, получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля. Супруга Моиза также пострадала и была госпитализирована в Майами. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что президента пытали перед убийством. Также сообщалось, что расследующим убийство президента Гаити угрожают расправой.