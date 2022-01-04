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Путин переиграл Европу в ситуации с газом

Daily Express: президент РФ Путин переиграл ЕС, договорившись увеличить поставки газа в КНР

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Обозреватель британской газеты Daily Express Энтони Ашкенази написал в своем материале о том, что российскому президенту Владимиру Путину удалось переиграть Европу, когда он договорился увеличить поставки газа в Китай.

Ашкенази считает, что лидеры России и Китая близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода.

Обозреватель оценивает предполагаемый проект как эквивалентный тем объемам топлива, которые планировалось направить в ЕС по «Северному потоку — 2».

По подсчетам Ашкенази, соглашение удвоит экспорт в Китай. Британец уверен, что ежегодно в восточное государство будет транспортироваться до 50 млрд кубометров природного газа по новому газопроводу «Сила Сибири 2».

Обозреватель напомнил, что это происходит пока Европа переживает сильнейший энергетический кризис. Он также считает, что РФ готова поставлять в Европу больше газа, но сертификация «Северного потока — 2» приостановлена.

Ранее республиканцы объявили об уверенности, что Сенат утвердит санкции в отношении СП-2.

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