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Блинкен обсудил Россию и Украину с главой МИД Турции Чавушоглу

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Reuters

Состоялись телефонные переговоры между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИД.

В ходе беседы стороны обсудили напряженную ситуацию между Россией и Украиной, нормализацию отношений между Турцией и США. Также они затронули события в Судане, Эфиопии и на кавказском направлении.

Ранее телефонные переговоры провели президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

Помимо двухсторонней повестки, стороны обсудили российские предложения по гарантиям безопасности — в частности, о выработке юридически оформленных договоренностей. Путин и Эрдоган также затронули в беседе ситуацию в Закавказье, Сирии и Ливии.

А до этого главы государств провели трехчасовые переговоры в Сочи в формате «один на один». Официальных заявлений по итогам переговоров Путина и Эрдогана в Сочи не было, но основные пункты они обозначили еще перед началом диалога.

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