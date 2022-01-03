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Путин и Рахмон поздравили друг друга с Новым годом

Владимир Путин созвонился с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент Российской Федерации с обменялся по телефону со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном поздравили друг друга с Новым годом, сообщает пресс-служба Кремля.

В Кремле отметили, что собеседники «обменялись теплыми поздравлениями и пожеланиями».

Кроме того, в продолжение переговоров, прошедших в Санкт-Петербурге 27 декабря 2021 года, были затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, добавили в Кремле.

Рахмон приезжал в Россию для участия в неформальном саммите СНГ 28 декабря. В ходе переговоров с российским лидером он заявил, что Россия остается главным торговым и экономическим партнером Таджикистана, страны активно развивают культурно-гуманитарные связи и сотрудничество в сфере безопасности.

Путин подчеркнул, что Таджикистан является верным союзником России, государства развивают отношения по всем направлениям. Он также выразил озабоченность по поводу ситуации, сложившейся на границе Таджикистана с Афганистаном, и подчеркнул, что Россия находится в тесном сотрудничестве по линии укрепления обороноспособности республики.

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