Германия, Россия и Франция готовятся к встрече по Украине

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил о том, что на этой неделе советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер проведет встречу с коллегами из РФ и Франции, передает ТАСС.

При этом на вопрос о якобы готовящейся встрече в январе канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина Хебештрайт уточнил, что о возможных встречах канцлера сообщается в срок, но на эту тему «пока сказать нечего». Дату планируемого мероприятия политик не сообщил.

Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в январе. По информации издания, глава правительства Германии якобы стремится к «новому началу» в отношениях с Москвой, в частности, в вопросе газовых отношений и Украины.

До этого Путин и Шольц общались по телефону в декабре, в том числе они обсудили конфликт на востоке Украины. Путин обратил внимание на поведение Киева в этой ситуации, в частности, отметил он, украинские власти упорно не хотят выполнять свои обязательства по Минским соглашениям 2015 года.