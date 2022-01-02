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Неизвестный сбежал из Южной Кореи в КНДР

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Ng Han Guan/AP

Неустановленный человек в субботу, 1 января, в провинции Канвондо Южной Кореи пересек границу и сбежал на территорию КНДР, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на пресс-службы минобороны Южной Кореи.

«Для его поимки были направлены военные, и во время проведения операции в демилитаризованной зоне было установлено, что неизвестный около 22.40 (16.40 мск) пересек военную демаркационную линию и сбежал на Север», — указано в сообщении.

Демаркационная линия между КНДР и Республикой Корея выполняет роль фактической границы. Южнокорейские военные направили своим коллегам из КНДР уведомление о перебежчике, однако ответа они не получили.

Кроме того, южнокорейские военные заявили, что их коллеги из КНДР не проявили какой-либо особой активности на границе в результате инцидента.

Ранее перебежчика из Северной Кореи в Южной Корее обвинили в шпионаже.

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