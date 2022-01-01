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Пушков отреагировал на публикацию списка санкций США против России

Сенатор Пушков: публикация антироссийских санкций нацелена на подрыв переговоров РФ с США

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Владимир Трефилов/Reuters

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал список санкций, которые американские дипломаты требуют от президента США Джо Байдена ввести в отношении России. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве Вершбоу и Макфол, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом - их главное предназначение. Это не только средство давления на Москву, но и срыва диалога», — выразил мнение Пушков.

Ранее более двух десятков дипломатов и сотрудников в сфере нацбезопасности США призвали президента Джо Байдена опубликовать список «самых болезненных санкций», которые Вашингтон готов ввести против России в случае «эскалации» ситуации с Украиной.

31 декабря в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин сделал серьезное предупреждение президенту США Джо Байдену.

Байден же заявил, что предупредил Путина о «высокой цене» за Украину — он дал понять, что Россия якобы не может вторгаться на территорию Украины.

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