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Мэр Киева Кличко: Запад должен был намного раньше принять меры против России

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Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад предоставить Украине больше военной помощи и заявил, что принять санкции против России нужно было намного раньше. Об этом он сказал в интервью изданию Telegraph.

По данным газеты, Кличко начал тренироваться с резервистами вооруженных сил. Мэр уточнил, что не так давно принял участие в учениях в рамках территориальной обороны Киева. Кличко подчеркнул, такую подготовку обязательно должны пройти должностные лица высшего и среднего уровня на Украине, которая «почти восемь лет находится в состоянии войны».

1 января 2022 года на Украине вступил в силу закон об основах национального сопротивления, он предусматривает максимально широкое привлечение граждан к обеспечению военной безопасности страны.

По словам Кличко, Украина не может противостоять проблемам, с которыми она сталкивается, «без друзей и надежных партнеров».

30 декабря состоялись телефонные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. В ходе разговора Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире и заявил, что у Вашингтона нет намерений размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Однако американский лидер также отметил, что США рассматривают вариант введения масштабных санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

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