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Путин и Байден стали самыми цитируемыми персонами в российских СМИ

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Kevin Lamarque/Reuters

«Интерфакс» опубликовал данные своей «Системы комплексного анализа новостей» (СКАН) за 2021 год, согласно которым президент России Владимир Путин снова возглавил список персон, которые чаще всего упоминались в СМИ.

Глава государства упоминается в 4 009 402 ссылках из материалов СМИ России с политическим и финансового-экономическим уклоном. Кроме него, больше 1 млн упоминаний было только у его американского коллеги Джозефа Байдена — 1 453 017 ссылок и первое место в рейтинге иностранных деятелей.

В российском перечне после Путина идут следующие лица: его пресс-секретарь Дмитрий Песков (612 333 ссылки), премьер-министр России Михаил Мишустин, оппозиционер Алексей Навальный (578 607), мэр Москвы Сергей Собянин (551 750), глава МИД России Сергей Лавров (365 183), губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (290 596), вице-премьер Татьяна Голикова (247 563), официальный представитель МИД России Мария Захарова (241 055), министр обороны Сергей Шойгу (232 918).

Из десятки цитируемых выпали зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В список наиболее цитируемых иностранных деятелей после Байдена попали украинский президент Владимир Зеленский (850 595 упоминания), глава Белоруссии Александр Лукашенко (685 953), экс-президент США Дональд Трамп (477 354), бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (242 196), госсекретарь США Энтони Блинкен (194 868), не присутствовавший ранее в рейтинге основатель компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск (193 883 раза), премьер-министр Армении Никол Пашинян (163 613), президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (155 660) и его французский коллега Эммануэль Макрон (134 607).

В топ-10 2021 года не попали бывший госсекретарь США Майк Помпео (был на шестом месте в 2020 году) и президент Азербайджана Ильхам Алиев (был на восьмом месте в 2020 году).

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