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Экономист назвал преимущество введения новых санкций США против России

Экономист Абрамов допустил, что новые санкции США станут «благом» для России

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Maxim Shemetov/Reuters

Директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Дальневосточного федерального университета Александр Абрамов заявил, что новые вероятные санкции против РФ могут оказаться «благом». Об этом сообщает РИА «Новости».

Речь идет о мерах, которые упоминались американским главой Джо Байденом при разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

«Я думаю, что если санкции будут введены, в конечном итоге для нас это будет благо. Мы находимся в системе разделения труда мирового и занимаем позиции добывающие, то есть мы добывающая страна. Если санкции будут введены, то они будут введены по всей цепочке разделения труда, и тогда наша экономика будет вынуждена сама создавать эти самые цепочки и переделы соответствующие экономические», — сказал Абрамов.

По словам экономиста, ограничительные меры для экономики страны, возможно, будут как «благо» очень недолго.

Приводя пример, Абрамов напомнил о ситуации с пищевой промышленностью и сельским хозяйством России. В частности, если до санкций страна была «чистым импортером», то сейчас является «экспортером продукции сельского хозяйства», заметил он.

В финансовом секторе, как подчеркнул эксперт, совершенно точно получиться справиться с санкциями, в том числе, запустив механизм внутреннего инвестирования экономики.

Ранее президент Соединенных Штатов Байден не назвал конкретных причин для «масштабных санкций» в отношении России.

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Отношения России и США
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