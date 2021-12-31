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Украина потратит на забор с Россией и Беларусью $1,33 млрд

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Janis Laizans/Reuters

Новую программу усиления защиты границ Украины, прежде всего с Россией и Белоруссией, утвердил кабинет министров Украины. Она предусматривает финансирование в размере 36,3 млрд гривен ($1,33 млрд). Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу страны.

«Кабинет министров утвердил новую программу на ближайшие пять лет по обустройству границы с Россией и Беларусью», — говорится в сообщении службы.

По планам украинских властей, в будущем году планируется обустроить 1 676 км границы с Россией и 1 084 км границы с Белоруссией.

Далее будет модернизирована граница с Молдавией и с ЕС.

На Украине считают, что проект должен окупиться, так как приведет к уменьшению потерь госбюджета от контрабанды на 100-150 млрд гривен ($3,67-5,5 млрд) в год.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский называл стоимость обустройства границ в 17 млрд гривен (около $630 млн).

Нынешняя программа обустройства границ Украины придет на смену предыдущей, известной как проект «Стена».

Ранее сообщалось, что на российско-украинской границе появился стокилометровый забор. Стокилометровый забор высотой два метра возвели в Луганской области. Как рассказала представитель Луганского пограничного отряда Татьяна Летошко, это помогает задержать нарушителей, при этом не сможет удержать наступление потенциального противника.

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