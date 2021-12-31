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Начались телефонные переговоры Путина и Байдена

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Saul Loeb/AP

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом начались в 15:35 по вашингтонскому времени (23:35 мск). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Белого дома.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что главы двух стран начали переговоры: «Да. Начали вовремя».

Ранее в Белом доме рассказали, что Байден в четверг, 30 декабря, проведет телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

В сообщении указано, что американский президент намерен обсудить «ряд тем, в том числе предстоящие дипломатические переговоры с Россией».

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что российский лидер потребовал от главы Белого дома не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

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