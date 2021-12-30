Турция заявила о готовности «снизить напряжение» между Россией и Украиной

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара серьезно обеспокоена напряженностью между Россией и Украиной и готова сыграть роль в деэскалации ситуации. Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, «в этом вопросе снижение напряженности в интересах каждого».

«Если есть роль, которую Турция может сыграть в реализации политики так называемой разумной дипломатии и результативного дипломатического процесса в этот период, то конечно, наш президент с радостью выполнит ее», — заявил Калын.

Ранее немецкая газета Bild опубликовала карту возможного «вторжения» России на Украину, которое якобы стоит ожидать уже в начале 2022 года. Уточняется, что рассматриваются два сценария: одновременная атака с разных фронтов или нападение в несколько этапов. Авторы статьи утверждают, в итоге Россия «захватит» около двух третей территории Украины.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.