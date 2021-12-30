Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов, продающих «липовые» документы и справки

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов, продающих поддельные документы, в частности, сертификаты о вакцинации от коронавируса и результаты ПЦР-тестов. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Кроме того, будут заблокированы сайты, продающие незаконные дипломы о высшем образовании, военные билеты и водительские права.

Генпрокурор или его заместители получат право направлять обращение в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к ресурсам, предлагающим купить документ, «предоставляющий права или освобождающий от обязанностей».

Закон также разрешает во внесудебном порядке блокировать сайты с «ложными сообщениями об актах терроризма» и информацией «содержащей обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской деятельности, включая террористическую деятельность».

Также закон предусматривает перевод единой биометрической системы в статус государственной инфосистемы. Речь идет о возможности размещать свои биометрические образцы без посещения госоргана.

Ранее Путин назвал бесполезным усиление ответственности за отказ от вакцинации. Он указал, что бороться нужно с правонарушениями, с теми, кто подделывает сертификаты о вакцинации, а не с законопослушными людьми. По его мнению, граждане должны осознавать важность вакцинации, а если «начнешь давить», «сразу появятся способы обойти это стремление надавить». Другие же меры контрпродуктивны, указал глава государства.